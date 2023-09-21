Skoda показала сразу две свои новые доступные модели на фото

Новые Skoda Superb и кроссовер Kodiaq готовятся к премьере. Это одни из самых доступных моделей в своих сегментах. Но покупатели также любят их за качество и надежность. Автомобили показали на свежих фото.

О машинах сообщает Motor1. Новые поколения Skoda Kodiaq и Superb не впервые выехали на дороги. Их тестируют уже на протяжении пары лет. За это время машины наездили около 1 000 000 километров. Кроме того, в лабораторных условиях производитель смоделировал 40 лет эксплуатации моделей.

Несмотря на то, что новые машины Skoda показали на фото, автомобили все еще демонстрируют в камуфляжной пленке, чтобы не раскрывать все детали дизайна.

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Но в случае с Superb сразу можно отметить, что перед нами крупный автомобиль. Вдобавок лифтбек Superb прибавил в размерах. Длина кузова равна 4912 мм при колесной базе 2841 мм, ширина – 1834 мм, высота – 1481 мм.

Двигатели Skoda Superb 2024 модельного года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.);

плагин-гибрид (272 л.с.).

Ожидаются различные силовые установки для Skoda Kodiaq 2024 модельного года: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (150 л.с.), 2,0 л (265 л.с.) и дизельный 2,0 л (150 и 193 л.с.).

Премьера новинок ожидается этой осенью.

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