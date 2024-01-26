В Украине появились недорогие соперники Toyota и Peugeot: фото и цены Changan

В Украину приехали недорогие автомобили Changan. Продажей китайских кроссоверов занялись в украинском представительстве Subaru. Компания представила широкую линейку моделей разного размера.

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Официальный импортер Subaru в Украине сменил название на "Sojitz Авто Украина". На официальном сайте Changan сообщили о старте продаж моделей нового для нас бренда.

Представлены машины компактного и среднеразмерного сегментов. Такие модели популярны как во всем мире, так и на китайском и украинском рынках. Дилеры предлагают модели Changan CS35 Plus, Changan CS55 Plus и Changan UNI-K.

Цена Changan CS35 Plus – от 889 000 гривен. Это самый маленький и доступный кроссовер компании, который будет соперничать с Nissan Juke и Peugeot 2008.

Более крупный кроссовер Changan CS55 Plus стоит 989 000 гривен и по размерам напоминает Toyota RAV4 и Kia Sportage. Самый крупный – Changan UNI-K – эффектный автомобиль, который по габаритам соответствует BMW X4. Его оценили в 1 479 000 грн.

Компания Sojitz – огромный японский торговый конгломерат, который занимается широким спектром бизнеса по всему миру, включая покупку, продажу, импорт и экспорт товаров, производство и продажу продуктов, предоставление услуг.

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