Jeep выпустил на рынок свой самый дешевый кроссовер. Фото

Новый Jeep Avenger – самая дешевая модель легендарного бренда. К электромобилю в модельной линейке добавили новые базовые варианты, которые сделали машину еще доступнее. Эти автомобили уже выпустили на рынок.

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Детали стали известны Carscoops. Компактный кроссовер Jeep Avenger появился на рынке как электромобиль. Но производитель заранее анонсировал другие модификации. Теперь такие варианты представили официально.

В самом дешевом исполнении 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech выдает 99 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Гибридный Avenger E- Hybrid также оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем, который работает вместе с электродвигателем мощностью 28 л.с.

Самый дешевый Jeep Avenger теперь стоит около 30 000 долларов. Такая цена делает компактный кроссовер дешевле его основных соперников – Ford Puma и Volkswagen T-Cross. Jeep Avenger E- Hybrid оценили в 32 100 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о снижении цены на очень популярный кроссовер VW, на который распространяется большая скидка в 2024 году.