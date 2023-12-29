В Украине планируют начать производство недорогих внедорожников. Фото

Внедорожник Isuzu D-Max – недорогой японский пикап, основными конкурентами которого являются Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. С 2024 года в Украине планируют начать производство этой модели.

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Детали стали известны Auto-Consulting. В следующем году планируют начать местную сборку пикапов Isuzu D-Max на мощностях автобусного завода "Ataman" в Черкассах. Правда, степень локализации производства японского внедорожника пока неизвестна.

По информации представителя руководства предприятия, которое на данный момент производит автобусы на шасси Isuzu, в 2023 году заводу удалось выйти на высокие показатели.

Так, "Ataman" произвел около 500 автобусов с локализацией 67% и 350 грузовиков с локализацией более 30%. В 2024 году планируют нарастить производство до 600 и 500 транспортных средств соответственно.

О предположительной статистике пикапов Isuzu D-Max информации пока нет. Но этот автомобиль уже представлен на украинском рынке с разными модификациями и моторами мощностью от 150 до 190 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал дешевый внедорожник, который Toyota не сможет продавать под своим брендом.