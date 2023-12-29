Toyota получила отказ в продаже дешевого внедорожника Suzuki под своим брендом

Знаменитый Suzuki Jimny, который известен почти во всем мире как дешевый компактный внедорожник, привлек внимание Toyota. Там хотели продавать эту машину под своим брендом, но получили отказ.

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Детали сообщает Motor1. Японские компании Suzuki и Toyota в последнее время тесно сотрудничают, обмениваясь технологиями, разработками, а иногда и целыми моделями.

Так, некоторые автомобили Toyota на определенных рынках получили логотипы Suzuki и сменили названия. В другую сторону это также работает. В Toyota очень заинтересовались бюджетным внедорожником Suzuki Jimny, чтобы продавать его под своим названием.

Неудивительно, что эта успешная и многими любимая модель вывала интерес. Но в Suzuki отказались от этого, отметив, что Jimny является частью ДНК производителя, и поэтому должен нести на себе только родной логотип.

Представитель компании сравнил статус модели с Toyota Land Cruiser, на котором также трудно представить чужие логотипы. Кроме того, отказ коснулся и доступного хэтчбека Suzuki Swift, который Toyota тоже хотела продавать под своим брендом.

OBOZ.UA ранее рассказывал о рекордных продажах Toyota в 2023 году.