В сети рассказали о новом недорогом сопернике Mazda и Nissan от Toyota

Японская Toyota вернет в производство недорогую спортивную модель, которая будет соперничать с новыми Mazda, Nissan и Honda. Почти 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь готовят возрождение.

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Новые детали сообщает Carscoops. В 2026 году в производство отправят четвертое поколение Toyota MR2. В движение новинку будет приводить новый двигатель мощностью около 400 л.с.

Ранее компания показывала концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле выполнят серийный автомобиль. Также сообщается, что новинка получит полный привод. Ранее ожидалось, что модель будут предлагать с механической КПП и автоматической коробкой на выбор покупателей.

Также были слухи, что новая Toyota MR2 рассматривается и как электромобиль или гибрид. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Но конкретной информации об этом нет.

Как и оригинальная модель, новый автомобиль сохранит среднемоторную компоновку, двухместный салон и кузов в формате родстер. То есть крышу можно будет снять.

Основные соперники будут представлены новыми спортивными моделями Nissan и Honda. Также не стоит забывать про популярный родстер Mazda MX-5.

OBOZ.UA ранее показывал новый электрический кроссовер Skoda.