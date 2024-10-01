Новый бюджетный кроссовер Skoda Elroq показали официально

Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года рассекретили официально. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq. Автомобиль показали на фото.

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Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км. Машину показали на сайте компании.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Renault готовит к мировой премьере новый бюджетный кроссовер.