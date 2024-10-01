Новый бюджетный кроссовер Skoda Elroq показали официально
Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda Elroq 2025 модельного года рассекретили официально. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq. Автомобиль показали на фото.
Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км. Машину показали на сайте компании.
В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.
Автомобиль предложит очень практичный вместительный интерьер. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.
Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Renault готовит к мировой премьере новый бюджетный кроссовер.