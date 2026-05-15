В сети показали уникальный украинский автомобиль на базе ЗАЗ. Фото

В Украине советского периода ЗАЗ производил самые дешевые автомобили. Но такой статус не значит, что необычных модификаций не существовало (даже после распада СССР). В сети показали одну из уникальных машин.

Нельзя сказать, что модели Запорожец сегодня достигли коллекционного статуса. Таких автомобилей произвели слишком много, эксплуатационные характеристики машин довольно низкие, а встретить машину на ходу – не редкость. Но Roma Urraco нашел интересный экземпляр.

Внимание коллекционеров пока привлекают только самые редкие модификации. При этом важно, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии. Этот б/у ЗАЗ-968М – именно такая машина.

Заводской пикап ЗАЗ-968М произвели в количестве не более 2500 экземпляров. Довольно редкий автомобиль. Разумеется, такую модификацию не проектировали заново, а лишь адаптировали стандартную машину.

Это значит, что грузовой отсек появился на месте заднего дивана, а крыша над ним исчезла. Фактически багажная платформа "зажата" между кабиной и двигателем. На будущий коллекционный статус этого экземпляра повлияют хорошее состояние и небольшой пробег в 8613 км.

