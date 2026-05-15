Нового недорогого соперника Skoda Octavia от Hyundai показали вживую

Новая недорогая модель Hyundai Elantra 2027 года опять станет эффективным соперником Skoda Octavia, Toyota Corolla и Honda Civic. Современный автомобиль показали вживую до премьеры.

Седан Hyundai Elantra 8 поколения с полностью новым дизайном показали на фото. Модель Elantra опять выехала на дороги для испытаний прототипа. Машину демонстрирует Drive.

Работу над дизайном седана уже завершили. Но много рассмотреть не удалось – кузов скрыли под плотным кожухом. При этом заметно, что дизайн Elantra станет совсем другим. Появятся элементы другой формы, необычная светотехника и комбинированный декор.

Но, судя по всему, от резкого "помятого" стиля Elantra 7 генерации новинка откажется. Hyundai не стесняется смело экспериментировать с дизайном своих моделей.

Новая Hyundai Elantra построена на основе недорогой модели Kia K4 2025 года, которую подготовили с кузовами седан, хэтчбек и даже универсал. Стоит ожидать бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). А возглавит линейку спортивная модификация Hyundai Elantra N мощностью около 300 сил.

