В сети показали стильную недорогую модель Dacia 2025 года

Dacia готовит несколько новых моделей. Все они будут довольно крупными в сравнении с прошлыми автомобилями бренда. Одну из таких недорогих машин со стильным дизайном показали в сети.

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В Motor1 попробовали изобразить внешность новой модели Dacia, имя которой официально пока не называли. Известно, что с длиной кузова около 4,5 м новинка окажется между Duster и Bigster и будет напоминать хэтчбек.

То есть среди основных соперников называют модели С-класса Volkswagen Golf и Opel Astra. Цена Dacia ожидается на уровне 27 000 долларов.

В компании стремятся завоевать новый сегмент, в котором покупателям нужны более практичные и крупные автомобили. При этом производитель отмечает постоянный рост цен на новые автомобили, поэтому хочет предложить покупателям самые дешевые варианты.

Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (который превратился в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

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