Новая Mazda CX-5 появится совсем скоро: что известно о следующем кроссовере

Новая Mazda CX-5 будет соперничать с популярными недорогими кроссоверами вроде Toyota RAV4 и Subaru Forester. Автомобиль с ярким дизайном и современным оснащением готовится к смене поколений.

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По информации Carscoops, премьеру модели Mazda CX-5 3 поколения анонсировали в период 2025-2027 годов. Официально подтверждена информация о гибридной силовой установке.

Кроме того, в линейке появится новый двигатель поколения Skyactiv-Z. Эти моторы обеспечат сниженный расход топлива и более эффективную работу.

Работы над автомобилем уже активно ведутся. Но о дизайне информации пока нет. Впрочем, у моделей Mazda очень характерная внешность, поэтому новый кроссовер наверняка будет использовать узнаваемые фирменные элементы.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

Несколько машин добавили и в новый для компании премиальный сектор: кроссоверы Mazda CX-60 и CX-90 оказались недорогой альтернативой BMW, Audi и Lexus и понравились покупателям. Также на рынок вышли CX-70 и CX-80.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый яркий автомобиль Mazda.