В сети показали самый практичный Renault Duster. Фото

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения уже вышел на рынок как современный недорогой автомобиль. Но у его старого предка – модели 1 поколения – до сих пор существует самый практичный вариант с кузовом пикап. Машину показали в сети.

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Недорогая модель Renault Duster Oroch производится с 2014 года. О ней рассказывает Motor1. Благодаря практичности и своевременным модернизациям эта машина до сих пор популярна. При этом разработка следующей модели уже стартовала.

Новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Но техническую часть практичная машина может разделить с Duster 3 поколения.

При этом в руководстве производителя приняли решение продавать обе модели параллельно. То есть бюджетный пикап Oroch еще задержится на рынке. Возможно, автомобиль даже претерпит очередное обновление.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант новой модели Niagara получит и Nissan. Ранее сообщалось, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

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