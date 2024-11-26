Забытую недорогую модель Volkswagen показали с современным дизайном

Про модель Volkswagen Beetle, которая раньше была популярной, сегодня многие забыли. Автомобиль в свое время получился удачным благодаря недорогим компонентам других моделей VW и яркой внешности. Машину показали с современным дизайном.

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В немецкой компании приняли решение прекратить производство VW Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

На канале TALK WHEELS показали новый Volkswagen Beetle. По-видимому, это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

Дело в том, что ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

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