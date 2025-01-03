В сети показали бюджетный внедорожник бывшего украинского предпринимателя

Новый бюджетный внедорожник VinFast VF3 стал самой доступной моделью молодого производителя, ведь автомобиль отправился на рынок с очень низкой ценой. Основал эту компанию бывший украинский предприниматель.

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Недорогой электрокар VinFast VF3 показывает на фото Motor1. Цена VinFast VF3 – от 9300 долларов в случае аренды батарейного блока или от 12 400 долларов за полную покупку. Очень привлекательный прайс.

Компанию VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – здесь предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления.

VinFast VF3 – очередная новинка компании Выонга, которая отчетливо намекает на дизайн японского Suzuki Jimny. Это электромобиль, который выполнили в брутальной стилистике.

Автомобиль очень компактный, с длиной кузова 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм. Багажник – 550 л, но только если опустить задние кресла. Мощность скромного электромотора составляет 44 л.с., запас хода равен 200 км.

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