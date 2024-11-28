В сети показали будущий недорогой кроссовер Renault. Фото

Кроссовер Renault Captur с новым дизайном уже представили официально после рестайлинга. Это недорогая модель, над которой, по предварительной информации, производитель уже начал работу в рамках следующего поколения. Новинку представят в недалеком будущем.

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Детали сообщает Motor1. Ожидается, что новый Renault Captur 2026 модельного года продемонстрирует аккуратную эволюцию в сравнении с предшественником. Модель также должна сохранить доступность и компактные размеры.

Это любительские изображения, которые не имеют отношения к производителю. Однако рендеры выполнены с применением современных дизайнерских приемов французской компании.

С технической точки зрения еще есть простор для размышлений. Очевидно, что электрификация – почти безальтернативный лейтмотив европейских автопроизводителей. По этой причине кроссовер Renault Captur может получить на 100% электрическую силовую установку.

С другой стороны, в модельной линейке уже есть другие электрокары похожих размеров – стоит опасаться внутренней конкуренции. Поэтому ассортимент гибридных силовых установок разной мощности кажется более реалистичным вариантом.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новые недорогие модели Renault для украинского рынка.