Самые дешевые модели Renault вернулись в продажу: какие авто привезли в Украину

Renault вернула в продажу свои самые дешевые модели, которые уже давно должны были привезти в Украину. Это довольно широкая линейка бюджетных автомобилей нового поколения.

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Некоторое время назад украинский рынок покинули модели Renault Logan и Sandero. Теперь они вернулись в новом виде и с новыми названиями. Детали появились на сайте автопроизводителя.

Недорогой седан Renault Taliant пришел на смену Logan. Этот автомобиль вышел на рынки некоторых стран еще в 2021 году, а теперь появился в Украине. Цена Renault Taliant – от 629 900 грн. У машины современный аккуратный дизайн и экономичный 100-сильный двигатель.

Бюджетный кроссовер Renault Kardian (или скорее стилизованный хэтчбек) является преемником Sandero Stepway с новым дизайном. Это по-настоящему свежая премьера, в Украину новинку привезли лишь с небольшим опозданием. Технически модель идентична Taliant. Цена Renault Kardian ожидается на уровне 700 тыс., но деталей пока нет.

И, конечно, долгожданный Renault Duster 3 поколения, который успешно продается в Европе как модель Dacia. Производитель заранее сообщал, что на украинский рынок модель приедет в 2025 году. Цена Renault Duster будет примерно соответствовать 19 000 евро, которые просят за Dacia в других странах.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самый практичный вариант Duster, который показали в деталях.