В сети обсуждают новую недорогую модель Toyota для необычного сегмента

Поклонники Toyota давно обсуждали намеки на возвращение компактного среднемоторного спорткара MR2. Сегодня это редкий и необычный сегмент для недорогих моделей. В сети появилась информация об этом автомобиле.

Как стало известно Carscoops, японская компания может готовить премьеру модели Toyota MR2 на грядущем Автошоу в Токио 2026 года. Однако точно, разумеется, эту информации не подтверждают и сохраняют интригу.

Почти 20 лет назад компактную спортивную модель Toyota MR2 убрали из модельной линейки, а теперь, как ожидается, готовят возрождение. И новый автомобиль Toyota может получить очень интересную силовую установку.

Новый двигатель Toyota G20E – высокопроизводительный бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 2 л. Его возможности позволяют форсировку до 600 л.с. Возможно, одну из модификаций как раз получит новая Toyota MR2 4 поколения.

Ранее компания демонстрировала концепт Toyota FT-Se. Именно в его стиле в итоге могут выполнить серийный автомобиль. Сообщалось, что модель будут предлагать с механической КПП и автоматической коробкой на выбор покупателей.

