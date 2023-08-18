В продаже появился дешевый и мощный Renault с большим багажником. Фото

На продажу выставили дешевый и мощный Renault Kangoo с некоторыми модификациями. Конечно, главное достоинство – большой вместительный багажник. Но этот фургон еще умеет быстро ездить.

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Цена – лишь около 9000 долларов (6999 фунтов стерлингов, как указано в объявлении на eBay). И это на самом деле очень мало, если учитывать, какую машину покупатель получит за свои деньги.

С надежными, но довольно скучными обыкновенными фургонами Kangoo этот Renault не имеет почти ничего общего. Во всяком случае, с технической точки зрения.

Ведь двигатель здесь от Renaultsport Clio – одного из лучших спортивных хэтчбеков в истории автопрома. Но просто перестановкой мотора дело не ограничилось.

Продавец заменил впускной патрубок, выхлопную систему, распредвал, высокопроизводительный воздушный фильтр, электронный блок управления. В итоге мощность составила 200 л.с.

Вдобавок заменили детали подвески и оснастили Renault Kangoo спортивными колесными дисками в раллийном стиле серебристого цвета. А еще здесь спортивные покрышки и более эффективные тормоза.

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о самых надежных и практичных кроссоверах, которые можно купить в Украине до 7000 долларов.