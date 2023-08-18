Лучшие кроссоверы до 7000 долларов в Украине: выбираем б/у авто
Бюджетные кроссоверы в Украине всегда в почете. Предлагаем ознакомиться с тремя лучшими моделями до 7000 долларов, которые порадуют владельца надежностью и практичностью.
Ассортимент на рынке б/у авто в Украине огромный, этот сектор в разы обгоняет продажи новых машин в нашей стране. Но за большим количеством важно разглядеть лучшие предложения. OBOZREVATEL рассказывает, на какие модели кроссоверов с пробегом стоит обратить внимание в первую очередь.
Лучшие б/у кроссоверы до 7000 долларов в Украине:
- Hyundai Tucson;
- Suzuki Grand Vitara;
- Kia Sportage.
Разумеется, до $7000 можно найти и другие модели. Если уверены в качестве, можно только пожелать удачи. Однако с представленными здесь кроссоверами проблем возникает меньше. Но внимательно изучать каждую машину – обязательное условие.
Hyundai Tucson
Одна из тех моделей, которая сделала Hyundai имя и превратила его в синоним доступного качества. Сегодня у Tucson на вторичке большие пробеги, но автомобиль очень крепкий.
Suzuki Grand Vitara
Японские б/у авто – отдельная тема. Grand Vitara – выбор энтузиастов. В обслуживании модель не самая дешевая. Но если нашли экземпляр в хорошем состоянии – берите, пока не поздно.
Kia Sportage
Ближайший родственник Hyundai Tucson в другой одежде. Такой же надежный и простой в эксплуатации. Обратите отдельное внимание на машины, которые ввозились напрямую из Кореи уже с пробегом.
OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом кроссовере от General Motors, который получил хорошее оснащение.