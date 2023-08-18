Лучшие кроссоверы до 7000 долларов в Украине: выбираем б/у авто

Бюджетные кроссоверы в Украине всегда в почете. Предлагаем ознакомиться с тремя лучшими моделями до 7000 долларов, которые порадуют владельца надежностью и практичностью.

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Ассортимент на рынке б/у авто в Украине огромный, этот сектор в разы обгоняет продажи новых машин в нашей стране. Но за большим количеством важно разглядеть лучшие предложения. OBOZREVATEL рассказывает, на какие модели кроссоверов с пробегом стоит обратить внимание в первую очередь.

Лучшие б/у кроссоверы до 7000 долларов в Украине:

Hyundai Tucson;

Suzuki Grand Vitara;

Kia Sportage.

Разумеется, до $7000 можно найти и другие модели. Если уверены в качестве, можно только пожелать удачи. Однако с представленными здесь кроссоверами проблем возникает меньше. Но внимательно изучать каждую машину – обязательное условие.

Hyundai Tucson

Одна из тех моделей, которая сделала Hyundai имя и превратила его в синоним доступного качества. Сегодня у Tucson на вторичке большие пробеги, но автомобиль очень крепкий.

Suzuki Grand Vitara

Японские б/у авто – отдельная тема. Grand Vitara – выбор энтузиастов. В обслуживании модель не самая дешевая. Но если нашли экземпляр в хорошем состоянии – берите, пока не поздно.

Kia Sportage

Ближайший родственник Hyundai Tucson в другой одежде. Такой же надежный и простой в эксплуатации. Обратите отдельное внимание на машины, которые ввозились напрямую из Кореи уже с пробегом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевом кроссовере от General Motors, который получил хорошее оснащение.