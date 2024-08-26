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В основном недорого: самые надежные автомобили по мнению экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,9 т.
Toyota 4Runner

Цены на новые автомобили устраивают не всех. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели советуют покупать всем – они довольно надежны.

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Эксперты iSeeCars определили лучшие б/у автомобили, которые отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом, – в основном недорогие.

Chevrolet Suburban

Лучшие автомобили с пробегом, которые проедут 400 000 км:

  • Toyota Tundra;
  • Toyota Sequoia;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Tacoma;
  • Toyota Highlander Hybrid;
  • Honda Ridgeline;
  • Chevrolet Suburban;
  • Toyota Avalon;
  • Lexus GX;
  • Chevrolet Silverado 1500.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Ford официально представил новый крепкий внедорожник для тяжелых условий, созданный на базе популярного недорогого кроссовера.