В основном недорого: самые надежные автомобили по мнению экспертов
Цены на новые автомобили устраивают не всех. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели советуют покупать всем – они довольно надежны.
Эксперты iSeeCars определили лучшие б/у автомобили, которые отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.
В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом, – в основном недорогие.
Лучшие автомобили с пробегом, которые проедут 400 000 км:
- Toyota Tundra;
- Toyota Sequoia;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Tacoma;
- Toyota Highlander Hybrid;
- Honda Ridgeline;
- Chevrolet Suburban;
- Toyota Avalon;
- Lexus GX;
- Chevrolet Silverado 1500.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Ford официально представил новый крепкий внедорожник для тяжелых условий, созданный на базе популярного недорогого кроссовера.