В основном недорого: самые надежные автомобили по мнению экспертов

Цены на новые автомобили устраивают не всех. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но есть проблема – автомобиль с пробегом может доставить неприятности с надежностью. Однако эти модели советуют покупать всем – они довольно надежны.

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Эксперты iSeeCars определили лучшие б/у автомобили, которые отличаются высочайшей надежностью и способны проехать 400 000 км. Фаворитов определили в рамках свежего исследования.

В список попали самые надежные автомобили. А из-за того, что в исследовании участвовали преимущественно модели с пробегом, – в основном недорогие.

Лучшие автомобили с пробегом, которые проедут 400 000 км:

Toyota Tundra;

Toyota Sequoia;

Toyota 4Runner;

Toyota Tacoma;

Toyota Highlander Hybrid;

Honda Ridgeline;

Chevrolet Suburban;

Toyota Avalon;

Lexus GX;

Chevrolet Silverado 1500.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Ford официально представил новый крепкий внедорожник для тяжелых условий, созданный на базе популярного недорогого кроссовера.