Ford разработал крутого соперника Toyota RAV4. Фото

Недорогой внедорожник Ford Bronco Sport, который соперничает с Toyota RAV4, сделали круче для 2024 года. Автомобиль получил новый вариант Sasquatch. Модель после модернизации показали на официальных фото.

Видео дня

Для усиления продаж и без того популярной модели на базе Ford Kuga компания подготовила особую модификацию модели Ford Bronco Sport Sasquatch, которую создали для бездорожья. Детали сообщили на сайте компании.

Недавно на фото попадал тесовый прототип, его дизайн скрывали с помощью пленок и кожухов на кузове. Теперь внешность раскрыли полностью. Хотя обошлось без откровений.

Усилили бамперы, предложили колесные диски особого дизайна со специальными покрышками Goodyear Territory, увеличили дорожный просвет. Можно заказать дополнительный багажник на крышу и другие аксессуары.

Мощность силовой установки составляет 180 и 238 л.с. на выбор. Цена Ford Bronco Sport – немногим более 30 000 долларов за базовый вариант. Это одна из самых доступных моделей компании. Новая модификация окажется дороже.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер от VW.