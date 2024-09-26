В основном недорогие машины: какие производители лидируют в рейтинге надежности

Специалисты составили список самых надежных машин 2024 года. Оказалось, что позиции в рейтинге заняли в основном производители недорогих автомобилей. Это полезно знать покупателям, которые хотят сэкономить на покупке машины.

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В WhatCar представили рейтинг надежности автомобилей на 2024 год. Список составили на основании отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях.

В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказались модели Mini.

Самые надежные автомобили 2024 года:

Mini; Lexus; Suzuki; Honda; Toyota; Dacia; Citroen; BMW; Renault; Hyundai.

В списке доминируют производители действительно доступных машин – Suzuki, Honda, Toyota. Также стоит отметить, что в особенности выделяются японские компании. В рейтинге привлекают внимание немногочисленные премиальные бренды – Lexus и BMW.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят бюджетный кроссовер Skoda – это модель нового поколения, которую рассекретят совсем скоро.