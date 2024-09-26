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В основном недорогие машины: какие производители лидируют в рейтинге надежности

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
873
Citroen C4

Специалисты составили список самых надежных машин 2024 года. Оказалось, что позиции в рейтинге заняли в основном производители недорогих автомобилей. Это полезно знать покупателям, которые хотят сэкономить на покупке машины.

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В WhatCar представили рейтинг надежности автомобилей на 2024 год. Список составили на основании отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях.

В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказались модели Mini.

Dacia Sandero

Самые надежные автомобили 2024 года:

  1. Mini;
  2. Lexus;
  3. Suzuki;
  4. Honda;
  5. Toyota;
  6. Dacia;
  7. Citroen;
  8. BMW;
  9. Renault;
  10. Hyundai.

В списке доминируют производители действительно доступных машин – Suzuki, Honda, Toyota. Также стоит отметить, что в особенности выделяются японские компании. В рейтинге привлекают внимание немногочисленные премиальные бренды – Lexus и BMW.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят бюджетный кроссовер Skoda – это модель нового поколения, которую рассекретят совсем скоро.