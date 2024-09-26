В основном недорогие машины: какие производители лидируют в рейтинге надежности
Специалисты составили список самых надежных машин 2024 года. Оказалось, что позиции в рейтинге заняли в основном производители недорогих автомобилей. Это полезно знать покупателям, которые хотят сэкономить на покупке машины.
В WhatCar представили рейтинг надежности автомобилей на 2024 год. Список составили на основании отзывов владельцев машин и отчетов о поломках и неисправностях.
В итоге определили наиболее и менее надежные бренды, где на вершине рейтинга оказались модели Mini.
Самые надежные автомобили 2024 года:
- Mini;
- Lexus;
- Suzuki;
- Honda;
- Toyota;
- Dacia;
- Citroen;
- BMW;
- Renault;
- Hyundai.
В списке доминируют производители действительно доступных машин – Suzuki, Honda, Toyota. Также стоит отметить, что в особенности выделяются японские компании. В рейтинге привлекают внимание немногочисленные премиальные бренды – Lexus и BMW.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовят бюджетный кроссовер Skoda – это модель нового поколения, которую рассекретят совсем скоро.