Новый бюджетный кроссовер Skoda рассекретят совсем скоро. Фото

Бюджетный кроссовер Skoda Elroq 2025 года уже показали на официальных фото. Автомобиль готовят к премьере и совсем скоро рассекретят полностью. Электрическая модель придет на смену Skoda Karoq.

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Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км. Как сообщает Motor1, официальная премьера Skoda Elroq EV состоится 1 октября.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.

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