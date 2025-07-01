В линейке самого дешевого электроседана BMW будет мощный вариант. Фото

Роль самого доступного электроседана BMW скоро достанется новой 3 Series 2027 модельного года. Автомобиль вновь показали на фото до премьеры – на этот раз внимание уделили очень мощному варианту, который возглавит линейку.

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Это модель BMW в новом стиле Neue Klasse. Автомобиль почти готов к дебюту, хотя его дизайн пока скрывают в ходе дорожных испытаний. Подробности стали известны Carscoops.

Производитель подготовил линейку модификаций, чтобы удовлетворить запросы максимально широкой аудитории покупателей. В линейке появится и топовый электрокар BMW iM3 с мощной силовой установкой более 700 л.с. Известно, что серийный автомобиль будет похож на концепт 2023 года.

Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

Электромобили BMW пользуются достаточной популярностью. Однако замедление спроса игнорировать невозможно. В этом свете кажется целесообразным вести разработку моделей с ДВС одновременно с электрокарами на базе одного автомобиля.

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