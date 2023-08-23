В Китае показали модный кроссовер дешевле Renault Duster. Фото

Новый китайский кроссовер BAIC X55 II показали на фото. Автомобиль получил модный дизайн и цену, которая меньше таковой у Renault Duster. Хотя BAIC даже крупнее.

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О новинке сообщает Autohome. Скоро состоится официальная премьера бюджетного автомобиля. В продажу он отправится по цене от 13 900 долларов.

Внешность выполнили стильно. Вытянутые узкие фары, интегрированная широкая решетка, цельная полоса задних фонарей и плоские дверные ручки – здесь собраны самые модные элементы дизайна.

Длина кузова китайского кроссовера BAIC X55 II составляет 4620 мм (колесная база – 2735 мм), ширина равна 1886 мм, а высота – 1680 мм. Размерами новинка сопоставима с Kia Sportage, Honda CR-V, Ford Kuga и прочими кроссоверами С-класса.

В оснащении – цифровой щиток приборов, сенсорный монитор мультимедийной системы Huawei на базе новой операционной системы HarmonyOS, камера заднего вида, проекция на ветровое стекло с дополненной реальностью.

В движение новый BAIC X55 II приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с. Он позволяет разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и расходует в комбинированном режиме 7,3 л/100 км.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о недорогом кроссовере из Китая, который удивил своими характеристиками.