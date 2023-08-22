Недорогой и экономичный кроссовер из Китая удивил характеристиками. Фото

Экономичный кроссовер Voyah Free показали официально. Новинка из Китая оказалась недорогой и удивила своими характеристиками, которые точно привлекут покупателей.

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Об эффектном кроссовере сообщает CarNewsChina. Новый Voyah Free присоединился к 2023 модельному году. Автомобилю обновили внешность.

Появились новые бамперы, доработанная фальшрадиаторная решетка, фары. Изменились цвета окраски кузова и наборы колесных дисков. Сзади – фонари с необычной светодиодной графикой.

В длину гибридный кроссовер Voyah Free вытянулся на 4905 мм при колесной базе в 2960 мм, ширина равна 1950 мм, а высота составляет 1645 мм. По габаритам китайский автомобиль сравним с Audi Q7 и BMW X5.

Новый китайский кроссовер Voyah получил гибридную силовую установку с 1,5-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной отдачей 480 л.с. (720 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, но разогнаться дальше 200 км/ч не получится из-за ограничителя.

Также в оснащении есть батарея CATL емкостью 39 кВтч. Общий запас хода составляет 1221 км, при этом исключительно на электротяге можно проехать 210 км. Цена Voyah Free 2023 – от 36 660 долларов.

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