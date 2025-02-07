В каком порядке водители проедут перекресток? Тест на знание ПДД

Правила проезда перекрестками определяют четкие приоритеты: кто имеет право ехать первым, а кто вынужден остановиться. Например, на перекрестке без знаков или светофора приоритет имеет транспорт, двигающийся по главной дороге. Именно на перекрестках чаще всего случаются аварии из-за нарушения очередности проезда или неверных водительских маневров. Знание ПДД – это основа безопасности на дороге, как для водителей, так и для пешеходов.

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Предлагаем выполнить быстрый тест. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, кто первый проедет перекресток, а кто последний.

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток?

Грузовик, белый автомобиль, трамвай; Грузовик, трамвай, белый автомобиль; Белый автомобиль, трамвай, грузовик; Белый автомобиль, грузовик, трамвай; Трамвай, белый автомобиль, грузовик; Трамвай, грузовик, белый автомобиль.

Объяснение

Пункт 16.11 ПДД определяет, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Итак, грузовик проезжает первым, поскольку имеет преимущество на главной дороге.

Трамвай всегда имеет преимущество нерельсовым транспортным средствам на равнозначных дорогах.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Первым проедет грузовик, затем трамвай, а последним – белый автомобиль.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу по ПДД о съезде с кругового перекрестка.

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