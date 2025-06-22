В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Задание по ПДД

Участие в дорожном движении – это ежедневное принятие решений, от которых зависит безопасность людей. Знание ПДД помогает избежать аварий и критических ситуаций. Но нужно не только изучать, но и регулярно тренироваться их применять. Практические тесты помогают мыслить системно, формируют навык оценивать риски.

Видео дня

Поэтому предлагаем проверить себя интересным заданием. Нужно определить порядок проезда перекрестка.

В каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток?

Трамвай, грузовик, легковой автомобиль; трамвай, легковой автомобиль, грузовик; грузовик, легковой автомобиль, трамвай; грузовик, трамвай, легковой автомобиль; легковой автомобиль, трамвай, грузовик; легковой автомобиль, грузовик, трамвай.

Пояснение

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Все они движутся прямо. Перекресток необорудован светофорами и является нерегулируемым, но здесь установлены знаки приоритета, которые и помогут выяснить, какой порядок разъезда является правильным.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге не находится ни одно из изображенных транспортных средств. Все они находятся на второстепенных дорогах, то есть между собой их дороги равнозначны.

А значит, для решения этой задачи понадобится всего один пункт правил - 16.12. В нем прописано хорошо известное правило "препятствия справа". Также указано, что на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, которые приближаются по равнозначной дороге.

Первым перекресток проезжает трамвай, поскольку он всегда имеет преимущество на равнозначных дорогах. Далее вступает в действие правило препятствия справа – и согласно ему, уступить дорогу обязан водитель зеленого автомобиля, поскольку грузовой автомобиль для него является препятствием с правой стороны.

Правильный ответ

Таким образом, порядок разъезда: трамвай, грузовик, легковой автомобиль. Правильный ответ – 1.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.