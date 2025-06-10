В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Непростая задача по ПДД

На перекрестке главная задача водителей – безопасно разъехаться между собой, не создав аварийных ситуаций. Для этого нужно строго придерживаться соответствующих требований ПДД.

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Хотите проверить свои знания в этой сфере? Воспользуйтесь тестом от YouTube-канала "За! Правилами", который публикует задачи на знание правил дорожного движения. На этот раз он предложил определить, в каком порядке разъедутся на перекрестке легковушка, трамвай и велосипедист.

Посмотрите на картинку с условиями задачи – перед нами Т-образный перекресток. С одной стороны к нему подъехали желтая легковушка, которая планирует повернуть направо, трамвай, водитель которого тоже сигнализирует о правом повороте, и велосипедист, путь которого пролегает напрямик. В каком порядке они проедут указанный перекресток? Вот варианты ответа:

трамвай и желтое авто, велосипед; велосипед, трамвай и желтое авто; желтое авто, велосипед, трамвай; трамвай, велосипед, желтое авто.

Для начала определим, каким образом регулируется движение на перекрестке. Светофоров на нем нет, зато есть знаки приоритета. Хотя конкретно в этой ситуации они особого значения не имеют, ведь все три транспортных средства находятся на одной дороге – то есть, находятся в равных условиях.

Из этого сразу можно сделать вывод, что трамвай здесь проедет первым. Поскольку, согласно пункту 16.12 на равнозначных дорогах трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами.

Теперь нужно определить, может ли водитель желтого авто проехать этот перекресток одновременно с трамваем, ведь они поворачивают в одну сторону. Или ему все же придется уступить дорогу велосипедисту.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к пункту 16.2 действующих ПДД. Он прямо указывает, что на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении. А значит, согласно этому пункту, водитель легковушки должен пропустить велосипедиста и проехать последним.

Таким образом, порядок проезда здесь будет такой: трамвай, велосипедист, желтая легковушка. Правильным вариантом ответа является четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто из водителей остановился с нарушением правил.

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