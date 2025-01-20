В каком порядке разъедутся авто: запутанная задача по ПДД

Разъезд автомобилей – это маневр, требующий от водителей особого внимания и знаний ПДД. От правильности выполнения этого маневра зависит безопасность всех участников дорожного движения. Дорожные знаки четко определяют, кто имеет право на первый проезд, однако на нерегулируемых перекрестках или других участках дороги иногда возникают непростые ситуации.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите, в каком порядке должны разъехаться автомобили.

В каком порядке автомобили разъедутся на этом участке?

Красный, синий, желтый; Синий, желтый, красный; Желтый, красный синий; Красный, желтый синий; Желтый, синий, красный.

Объяснение

Сразу о самом очевидном – первым должен проехать водитель красного автомобиля, который просто двигается прямо без изменения направления движения.

На первый взгляд все может показаться очевидным – желтый автомобиль движется прямо, а водитель синего разворачивается, и поэтому именно водитель синего авто должен дать дорогу.

Но вспомним пункт 10.1 ПДД. Перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения.

Водитель желтого автомобиля, начиная движение от обочины, не должен создавать препятствий не только красному, но и синему автомобилю, позволив тому сначала развернуться. Таким образом, автомобили проедут в такой очередности: сначала красный, затем синий и последний – желтый.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1: красный, синий, желтый.

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попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке ;

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