В каком порядке разъедут автомобили: тест на знание ПДД

Задания на порядок проезда перекрестков встречаются чуть ли не в каждом тесте на знание ПДД. А насколько хорошо вы помните соответствующие правила?

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Эту задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". К изображенному перекрестку подъехали три автомобиля. Красный и желтый проезжают прямо, а синий поворачивает налево. Вам нужно назвать правильный порядок проезда в данной ситуации. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

желтый автомобиль, красный, синий; красный, синий, желтый; синий, желтый, красный; желтый, синий, красный; красный, желтый, синий; синий, красный, желтый.

Как всегда, сначала обращаем внимание на то, что перекресток является нерегулируемым. Но на нем установлены знаки приоритета. И в соответствии со знаком 2.3 "Главная дорога", преимущество имеют водители желтого и красного автомобилей. Именно они будут решать, кто проедет первым, а кто вторым.

Также на изображении с заданием мы видим, что встречный разъезд затруднен, и в таких случаях дорогу должен уступить водитель, на полосе движения которого и находится препятствие. Поскольку препятствие находится на полосе движения водителя желтого автомобиля, то именно он должен уступить дорогу водителю красного и проедет перекресток вторым.

Вот, собственно, и все – правильный порядок установлен. Первым проедет красный автомобиль, за ним желтый, а последним – синий. Выбрать нужно пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на порядок проезда перекрестка с участием трамвая.

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