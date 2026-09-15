Кто проедет перекресток первым, а кто — последним? Задание по ПДД

На нерегулируемом перекрестке без знаков приоритета водителям приходится ориентироваться на общие правила проезда на дорогах равного значения. А если к перекрестку одновременно подъехали ещё и трамваи, задача становится немного сложнее.

Видео дня

Попробуйте определить правильную очередность движения и проверьте, насколько хорошо вы помните правила. Кто проедет перекрёсток первым, а кто – последним?

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог подъехали четыре транспортных средства. Синий трамвай поворачивает направо, красный – налево, а мотоцикл и желтый автомобиль движутся прямо.

Кто проедет перекрёсток первым, а кто – последним?

Синий трамвай и мотоцикл – первыми, жёлтый автомобиль – последним. Жёлтый автомобиль – первым, красный трамвай – последним. Красный трамвай – первым, мотоцикл – последним. Синий трамвай – первым, жёлтый автомобиль — последним. Мотоцикл – первым, красный трамвай – последним. Синий трамвай – первым, красный трамвай – последним.

Объяснение

Прежде всего нужно определить тип перекрестка. Светофора здесь нет, знаков приоритета также, следовательно, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На таком перекрёстке трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления своего движения. Поэтому оба трамвая должны проехать раньше мотоцикла и жёлтого автомобиля.

Теперь нужно определить очередность между самими трамваями. Они движутся навстречу друг другу: синий поворачивает направо, а красный – налево. Транспортное средство, поворачивающее налево, должно уступить дорогу встречному, движущемуся прямо или поворачивающему направо. Следовательно, первым проезжает синий трамвай.

После него движение продолжает красный трамвай, поскольку он по-прежнему имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами.

Далее определяется очередность между мотоциклом и желтым автомобилем. Здесь действует правило "препятствие справа": мотоцикл расположен справа от автомобиля, поэтому мотоциклист проезжает третьим, а водитель желтого автомобиля – последним.

Правильный ответ

Правильный вариант – №4: синий трамвай проедет первым, а желтый автомобиль – последним.

Полная очередность такая: синий трамвай – красный трамвай – мотоцикл – желтый автомобиль.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кто нарушает правила движения по мосту и под ним.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.