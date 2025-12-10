В каком порядке проедут авто? Тест на знание ПДД

Независимо от типа и места, где расположен перекресток, он в любом случае является участком дороги с повышенным уровнем опасности. Именно поэтому крайне важно разъезжаться на перекрестках в полном соответствии с требованиями ПДД.

Насколько хорошо вы можете с этим справиться, покажет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам предстоит развести на лесном перекрестке три автомобиля. Водители желтого и синего поворачивают налево, а красная машина выполняет правый поворот. Назовите правильный для них порядок разъезда:

красный и желтый автомобили, синий; синий автомобиль, красный и желтый; желтый автомобиль, синий, красный; красный автомобиль, синий, желтый.

Перекресток, на котором оказались эти авто, является нерегулируемым – на нем нет ни светофоров, ни даже знаков или дорожной разметки. Однако мы видим, что покрытие на всех дорогах, которые к нему ведут, одинаковое. Итак, можем сделать вывод, что перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

В таких случаях водители должны разъезжаться по правилу препятствия справа, которое подробно описывает пункт 16.12 действующих ПДД. И согласно этому правилу, первым изображенный перекресток должен проехать водитель на красном авто – у него единственного препятствие с правой стороны отсутствует.

Когда красное авто покинет пределы перекрестка, препятствие справа исчезнет у синей машины. Соответственно, она проедет второй. А желтое авто здесь получит право проезда последним.

Конечно, в реальной жизни желтое авто может проехать этот перекресток одновременно с красным, ведь их траектории не пересекаются. Однако, если строго следовать требованиям ПДД, то правильный порядок здесь будет красное авто, затем – синее и напоследок – желтое. А это четвертый вариант ответа на эту задачу.

