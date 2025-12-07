В каком направлении разрешено ехать? Тест на знание ПДД

Тема регулирования дорожного движения с помощью информационно-указательных знаков является одной из главных как для тех, кто только готовится сдавать экзамен на водительское удостоверение, так и для водителей со стажем. Но насколько хорошо вы знаете соответствующие положения ПДД?

Проверить себя можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задание здесь простое и понятное – нужно посмотреть на картинку и сказать, в каком из трех предложенных направлений (прямо, налево или разворот) разрешается проехать водителю желтого авто. Варианты ответа на эту задачу следующие:

только прямо; прямо и налево; прямо и в обратном направлении; налево и в обратном направлении; только в обратном направлении; только влево.

Первое, на что нужно обратить внимание на изображенном перекрестке, это светофор. Он подает зеленый сигнал, а значит позволяет желтому авто движение во всех направлениях. Поэтому дальше нужно будет ориентироваться по знакам.

Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации роли не играет. А вот определяющим является знак 5.30 "Зона для разворота". Им обозначают зоны по длине, в которых транспортные средства могут осуществить разворот. Следовательно, отправиться в обратном направлении наш водитель точно сможет.

Но этот же знак не только обозначает зону по длине для разворота, но и запрещает поворот налево (аналогичное дополнительное значение имеет знак 5.29 "Место для разворота"). Но как быть, если светофор разрешает движение во всех направлениях? В такой ситуации вспоминаем пункт 8.3 действующих ПДД, который указывает, что при работающем светофоре свою силу теряют только знаки приоритета. То есть светофор не может позволить водителю повернуть налево, если это ему запрещает сделать дорожный знак. Так что левый поворот желтому авто здесь запрещен.

Зато никаких знаков или дополнительных обстоятельств, которые бы запретили ему ехать прямо, в этой ситуации нет. Это направление водителю тоже разрешено.

Таким образом, водитель из этой задачи может либо продолжить движение прямо, либо развернуться на этом перекрестке. Правильным является третий вариант ответа.

