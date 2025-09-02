В каком порядке должны проехать транспортные средства? Тест по ПДД

Проверка знаний ПДД с помощью тестов – отличный способ не только подготовиться к экзамену, но и закрепить теорию на практике. Такие упражнения помогают лучше ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, быстро принимать решения и избегать ошибок в реальной жизни.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Определите очередность проезда на изображенном перекрестке.

В задании нужно определить порядок, в котором транспортные средства проедут перекресток возле выезда из трамвайного депо. Варианты ответов:

трамвай, зеленый автомобиль, велосипед; трамвай, велосипед, зеленый автомобиль; велосипед, зеленый автомобиль, трамвай; велосипед, трамвай, зеленый автомобиль; зеленый автомобиль, трамвай, велосипед; зеленый автомобиль, велосипед, трамвай.

Объяснение

Имеем ситуацию: трамвай выезжает из депо и движется прямо, велосипедист движется также прямо, а зеленый автомобиль поворачивает налево. На перекрестке нет ни светофоров, ни дорожных знаков – это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

На первый взгляд может показаться, что трамвай имеет преимущество, ведь на равнозначных дорогах он действительно движется первым. Но важная деталь: выезд из трамвайного депо не считается перекрестком. В таком случае трамвай обязан уступить дорогу другим участникам движения, следовательно, он проедет последним.

Далее определяем порядок между зеленым авто и велосипедом. Они движутся встречными направлениями по равнозначным дорогам. По правилам, преимущество имеет транспортное средство, движущееся прямо, а то, что поворачивает налево, должно дать ему дорогу. То есть зеленый автомобиль пропускает велосипедиста.

Таким образом, порядок движения будет таким: первым проедет велосипед, вторым – зеленый автомобиль, третьим – трамвай.

Правильный ответ: вариант №3.

