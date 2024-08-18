В каких случаях нельзя покупать б/у автомобиль, даже если очень дешево

Покупатели, которые серьезно относятся к выбору б/у автомобиля, изучают техническое состояние и стараются разобраться в индексах двигателей. Но есть причины, по которым ни в коем случае нельзя покупать машину. Даже если очень дешево.

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Сохраните шпаргалку от OBOZ.UA. В этот раз материал максимально доступен широкой аудитории, ведь здесь нет сложных технических вопросов. Только простые советы. Но вы будете удивлены, как часто покупатели забывают о простых вещах и получают машину, о которой жалеют.

О таких советах знают опытные автомеханики, продавцы и те, кто часто покупает автомобили с пробегом. Однако делятся полезными, пускай и простыми знаниями, далеко не все.

Проблема с кондиционером

Более серьезные поломки в автомобиле обнаружить может быть трудно, но кондиционер проверить легко. Даже если вы выбираете машину зимой, летом он обязательно вам пригодится. Даже не вздумайте предполагать, что когда-нибудь удастся отремонтировать его недорого. Б/у автомобиль обязательно попросит у вас деньги на ремонт и обслуживание – стоит вычеркнуть из списка такую дорогую статью расходов, как кондиционер.

Ржавый кузов

Даже если очаги ржавчины совсем небольшие, когда пройдет один холодный сезон, вы будете удивлены цветением металла с новой силой. Это дорого ремонтировать, а зачастую даже бессмысленно. Просто откажитесь от такой машины.

"Всего-лишь заменить стартер..."

Если машину невозможно завести и проверить в случае, когда продавец "забыл" ключ, лучше отправиться на поиски более ответственной сделки. С другой стороны, автомобиль может не заводиться из-за того, что "всего-лишь требует замены стартера". Фактически, копейки, но, скорее всего, проблема намного серьезнее и дороже.

Отсутствие техпаспорта

У продавца может отсутствовать техпаспорт транспортного средства по многим причинам – вам могут сказать что угодно. Ни одна из этих причин не должна вас волновать. Это точно плохая сделка.

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