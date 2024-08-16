Бюджетный кроссовер Toyota сделали круче и показали в новой модификации

Toyota предлагает покупателям множество дешевых автомобилей. Daihatsu Rocky – один из таких. Бюджетный кроссовер от дочернего подразделения японского производителя сделали круче и показали в новой модификации.

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Детали о новом Daihatsu Rocky Crossfield 2024 года рассказывает Carscoops. особую модификацию создали на базе стандартной модели. Но версия Crossfield получила множество модификаций, которые заметны невооруженным глазом.

Маленький кроссовер Daihatsu Rocky Crossfield получил неокрашенные бамперы, багажник на крыше и шины для бездорожья. На кузове появились специальные наклейки с названием модели.

У Daihatsu Rocky интересная жизнь. Этот автомобиль известен под разными именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Toyota Raize. А теперь у него появились и другие названия – Subaru Rex и Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

Дело в том, что в автомобильном мире распространен ребеджинг (или бейдж-инжиниринг). Фактически, замена логотипа на автомобиле, чтобы продавать его под другим именем. Таким образом несколько компаний под своим именем могут выводить в продажу одну и ту же машину. Практика, на самом деле, очень распространенная и совсем не новая.

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