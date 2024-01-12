В чем особенности недорогой Toyota Camry 2024 года. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года готовится к выходу на рынок. Это долгожданная недорогая модель бизнес-класса, которую представили официально для европейского рынка.

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О старте продаж Toyota Camry в мае стало известно Motor.es. Седан Toyota Camry XV70 претерпел очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

На некоторых рынках седан оснащают 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и вариатором. Также ранее дебютировала модель в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

Европейские покупатели получат гибрид Toyota Camry мощностью 230 л.с. – бензиновый 2,5 работает вместе с двумя электромоторами.

В оснащении есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигационная система, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема JBL с 9 динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы экстренного автоматического торможения и удержания в полосе.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах Toyota по выпуску доступных электромобилей с большим запасом хода.