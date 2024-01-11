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Toyota готовит недорогой переворот в сегменте электромобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Toyota Urban SUV

Ранее Toyota скептически относилась к батарейным электрокарам. А теперь в компании решили наводнить рынок дешевыми электромобилями. Этому поможет новый тип батарей.

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Об амбициозных планах японского концерна стало известно Motor1. В компании готовят линейку EV следующего поколения с твердотельными батареями. Эта технология позволит удешевить массовое производство и добиться запаса хода на уровне 1000 км.

Новые электромобили Toyota смогут проезжать даже больше – 1200 км на одном заряде. Первая подобная модель появится "через пару лет" по словам представителей японской компании.

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota намерена увеличить продажи электрических машин до 1,5 миллионов экземпляров к 2026 году. Этому поспособствуют 10 новых моделей. Эти электрокары должны оказаться по-настоящему доступными, если в компании рассчитывают на высокие продажи. Более того, к 2030 году планируется довести ежегодные продажи до 3,5 миллионов штук по всему миру.

Очевидно, что речь идет о суммарных продажах всего концерна Toyota – вместе с дочерними Daihatsu и Lexus. Последний будет отвечать за премиальные, самые дорогие и качественно оснащенные электрические модели.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом электромобиле VW бюджетного сегмента.