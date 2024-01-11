Toyota готовит недорогой переворот в сегменте электромобилей

Ранее Toyota скептически относилась к батарейным электрокарам. А теперь в компании решили наводнить рынок дешевыми электромобилями. Этому поможет новый тип батарей.

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Об амбициозных планах японского концерна стало известно Motor1. В компании готовят линейку EV следующего поколения с твердотельными батареями. Эта технология позволит удешевить массовое производство и добиться запаса хода на уровне 1000 км.

Новые электромобили Toyota смогут проезжать даже больше – 1200 км на одном заряде. Первая подобная модель появится "через пару лет" по словам представителей японской компании.

Toyota намерена увеличить продажи электрических машин до 1,5 миллионов экземпляров к 2026 году. Этому поспособствуют 10 новых моделей. Эти электрокары должны оказаться по-настоящему доступными, если в компании рассчитывают на высокие продажи. Более того, к 2030 году планируется довести ежегодные продажи до 3,5 миллионов штук по всему миру.

Очевидно, что речь идет о суммарных продажах всего концерна Toyota – вместе с дочерними Daihatsu и Lexus. Последний будет отвечать за премиальные, самые дорогие и качественно оснащенные электрические модели.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом электромобиле VW бюджетного сегмента.