Уже почти не производят: лучшие автомобили с двигателем V8

Конфигурация V8 часто используется в двигателях с большим рабочим объемом. Это восьмицилиндровый двигатель с V-образным расположением восьми цилиндров двумя рядами по четыре, и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал. Эксперты говорят, что найти качественный и надежный автомобиль с таким двигателем довольно сложно.

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Даже Mercedes-AMG C63 переходит на гибридный четырехцилиндровый двигатель. Учитывая, что все больше производителей выбирают двигатели малой мощности, Autocar предлагает вспомнить легенды и публикует рейтинг лучших авто с V8.

Aston Martin V8 Vantage

5,3-литровый двигатель V8 Aston Martin дебютировал в далеком 1968 году, увязав эту новую эру V8 с предыдущими моделями, которые использовали рядный шестицилиндровый двигатель. Он начал с 315 лошадиных сил, которых было достаточно, чтобы разгонять DBS от 0 до 100 км/ч за 6 секунд. Вскоре мощность V8 Vantage выросла до 438 лошадиных сил. Необычно то, что двигатель начал свою работу со впрысков топлива, но в середине 1973 года перешел на карбюраторы.

Компания Aston выпустила около 4500 автомобилей с этим двигателем, включая концептуальный гиперкар Bulldog с центральным расположением V8.

Audi R8

Audi R8 стала сенсацией, когда она появилась в 2007 году. Большая часть привлекательности оригинального R8 происходит от безнаддувного 4,2-литрового двигателя V8, заимствованного у RS4. Благодаря мощности 414 л.с. и механической коробке передач в стандартной комплектации он набирал обороты, звучал и ехал превосходно. Что еще важнее, этот полностью алюминиевый 32-клапанный двигатель работал благодаря сменным фазам газораспределения, и многие считали, что его легкость делает R8 более шустрым автомобилем, чем его собратья V10.

Bentley Arnage T

Разработанный Rolls-Royce в 1950-х годах V8, ставший двигателем Arnage, является наглядным уроком инженерного усовершенствования и эволюции. В 2002 году Arnage T уже имел мощность 450 лошадиных сил благодаря двойным турбокомпрессорам. Это сделало его самым мощным Bentley, созданным в то время. Последняя версия 6,75-литрового V8, использовавшегося в Mulsanne Speed, имела мощность 530 л.с. и разгон за 4,8 секунды.

BMW M5

BMW M5 имеет 5-литровый V8 мощностью 394 л.с., который производит разгон до 100 км за 5,3 секунды. Легкосплавный 32-клапанный V8 объемом 4941 куб. см был технической демонстрацией силы от BMW, включающей привод с помощью проволочных дросселей и отдельных дроссельных заслонок. Известный как S62, двигатель также был первым, который имел двойную скользящую фазу газораспределения VANOS и стал самым совершенным вариантом, который BMW выпускала на тот момент.

Cadillac CTS-V

Сочетание изысканности и роскоши Cadillac с огромной мощностью V8 привело к появлению линейки CTS-V автомобилей. Производитель использовал простой V8 с двумя клапанами на цилиндр, начиная с 5,7-литрового агрегата мощностью 400 л. в 2004 году. Впоследствии он перешел к 6,2-литровому двигателю с наддувом и мощностью 640 л.с.

Хотя некоторые, возможно, высмеивали простую конструкцию этого алюминиевого двигателя V8, он оказался крепким и надежным.

Шевроле Corvette

Ранние Corvette предлагались с рядными шестицилиндровыми двигателями, но именно небольшой блок V8 стал основой династии спортивных автомобилей Chevrolet. Есть также большие блочные модели с двигателями объемом до 7 литров, но большинство энтузиастов хотят иметь меньший агрегат, история которого тянется с 1954 по 2003 год. Это делает его одним из серийных двигателей с самой длинной эксплуатацией.

Среди более необычных версий небольшого блока V8 Corvette есть двигатель LT5, использовавший двойной верхний распределительный вал от Lotus для модели ZR-1. Этот двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр сначала снабжал 385 л.с., а затем увеличил ее до 405 л.с. Его производили с 1990 по 1995 год.

Daimler SP250

Daimler SP250 "Dart" провалился в продажах: за пять лет между 1959 и 1964 годами было продано только 2650 авто. Но если вы можете смотреть за пределы стиля, то увидите отличный, компактный двигатель V8. Разработанный Эдвардом Тернером (1901-1973), ответственным за некоторые из лучших мотоциклетных двигателей Triumph, 2548-кубовый V8 с железным блоком использовал один центральный распределительный вал и короткие толкатели. Он производил 140 л.с., что давало SP250 достаточно приличную скорость, чтобы некоторые полицейские ведомства заказали их в качестве высокоскоростных патрульных машин.

Если бы Daimler, возможно, установил более крупный 4561-кубовый V8 с 220 л.с. от Majestic Major, он мог бы добиться желаемых продаж в США для SP250.

Dodge Challenger

Challenger Hellcat Redeye выпускается как уличный драг-рейсер с мощностью 797 л.с. от 6,2-литрового V8. Если Redeye слишком звучит для ваших ежедневных потребностей вождения, Dodge также предлагает стандартный Hellcat с пониженной мощностью 717 л.с. Какой бы вы ни выбрали, вы будете наслаждаться третьим поколением Hemi V8.

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