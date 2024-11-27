Renault, Dacia и Tesla: какие б/у авто оказались самыми ненадежными
Эксперты TÜV Süd назвали самые ненадежные б/у автомобили. В списке в основном недорогие модели вторичного рынка, но вряд ли это можно назвать преимуществом в таком контексте. Кроме прочих, надежностью разочаровали Renault, Dacia и Tesla.
В рамках исследования проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах. На своем сайте опубликовали результаты исследования.
Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов.
Самые ненадежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:
- Skoda Scala;
- Ford Mondeo;
- Tesla Model 3;
- BMW 5 series;
- BMW 6 series;
- Volkswagen Sharan;
- Renault Clio;
- Renault Twingo;
- Dacia Duster;
- Dacia Dokker;
- Dacia Sandero;
- Dacia Logan.
Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую Tesla.