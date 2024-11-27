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Renault, Dacia и Tesla: какие б/у авто оказались самыми ненадежными

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Renault Clio

Эксперты TÜV Süd назвали самые ненадежные б/у автомобили. В списке в основном недорогие модели вторичного рынка, но вряд ли это можно назвать преимуществом в таком контексте. Кроме прочих, надежностью разочаровали Renault, Dacia и Tesla.

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В рамках исследования проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов.

Tesla Model 3

Самые ненадежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

  • Skoda Scala;
  • Ford Mondeo;
  • Tesla Model 3;
  • BMW 5 series;
  • BMW 6 series;
  • Volkswagen Sharan;
  • Renault Clio;
  • Renault Twingo;
  • Dacia Duster;
  • Dacia Dokker;
  • Dacia Sandero;
  • Dacia Logan.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую Tesla.