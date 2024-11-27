Renault, Dacia и Tesla: какие б/у авто оказались самыми ненадежными

Эксперты TÜV Süd назвали самые ненадежные б/у автомобили. В списке в основном недорогие модели вторичного рынка, но вряд ли это можно назвать преимуществом в таком контексте. Кроме прочих, надежностью разочаровали Renault, Dacia и Tesla.

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В рамках исследования проверили более 10 миллионов транспортных средств и собрали данные о техническом состоянии. Проверкам подвергали машины с пробегом возрастом 2-13 лет. Это популярная категория на вторичном рынке, почти все машины в списке очень доступны и представлены в больших количествах. На своем сайте опубликовали результаты исследования.

Ассоциация технического мониторинга TÜV Süd – авторитетная компания, которая действует в Германии с 1866 года. Сегодня исследования и отзывы этих специалистов привлекают внимание многих автомобилистов.

Самые ненадежные б/у автомобили TÜV Süd 2024:

Skoda Scala;

Ford Mondeo;

Tesla Model 3;

BMW 5 series;

BMW 6 series;

Volkswagen Sharan;

Renault Clio;

Renault Twingo;

Dacia Duster;

Dacia Dokker;

Dacia Sandero;

Dacia Logan.

Напомним, как рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую Tesla.