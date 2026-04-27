Украинцы тратят меньше денег на автомобили из США: какие машины покупали

Спрос на б/у автомобили из США в Украине снизился – покупатели стараются экономить и тратят меньше денег. Такие машины считаются самыми дешевыми на рынке, но не все спешат совершить транзакцию.

Однако в статистике продаж уже выделили самые популярные машины с пробегом из США. В организации Укравтопром отмечают, что с начала 2026 года года в Украине поставили на учет 9467 автомобилей с пробегом из Америки. Это на 1,5% меньше результата 2025 года.

Какие б/у автомобили из США самые популярные:

Ford Escape – 1090 шт.; BMW X3 – 756 шт.; Nissan Rogue – 690 шт.; BMW X5 – 635 шт.; Tesla Model 3 – 540 шт.

Лидеры традиционные – Ford и Nissan, однако несколько позиций заняли модели BMW (на вторичном рынке их цены быстро падают).

Какие моторы выбирают украинцы в б/у авто из Америки:

бензин – 59%; электро – 19%; гибрид – 12%; дизель – 6%; ГБО – 4%.

