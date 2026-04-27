Украинцы тратят меньше денег на автомобили из США: какие машины покупали
Спрос на б/у автомобили из США в Украине снизился – покупатели стараются экономить и тратят меньше денег. Такие машины считаются самыми дешевыми на рынке, но не все спешат совершить транзакцию.
Однако в статистике продаж уже выделили самые популярные машины с пробегом из США. В организации Укравтопром отмечают, что с начала 2026 года года в Украине поставили на учет 9467 автомобилей с пробегом из Америки. Это на 1,5% меньше результата 2025 года.
Какие б/у автомобили из США самые популярные:
- Ford Escape – 1090 шт.;
- BMW X3 – 756 шт.;
- Nissan Rogue – 690 шт.;
- BMW X5 – 635 шт.;
- Tesla Model 3 – 540 шт.
Лидеры традиционные – Ford и Nissan, однако несколько позиций заняли модели BMW (на вторичном рынке их цены быстро падают).
Какие моторы выбирают украинцы в б/у авто из Америки:
- бензин – 59%;
- электро – 19%;
- гибрид – 12%;
- дизель – 6%;
- ГБО – 4%.
