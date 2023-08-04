Украинцы продолжают экономить на авто: какие модели покупают

Украинцы пытаются экономить на автомобилях, поэтому отказываются от покупки горючего топлива – бензин и дизель дорожают. По этой причине продажи электромобилей в Украине бьют рекорды.

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С начала 2023 года (с января по июль включительно) в стране купили 15 932 электрокара. Это на 2614 экземпляров превышает результат на весь 2022 год. А если сравнивать с периодом январь-июль 2022-го, то результат и вовсе в 2,8 раз выше, сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли.

Самые популярные электрокары в июле:

Nissan Leaf (480 шт.); Volkswagen e-Golf (379 шт.); Volkswagen ID.4 (278 шт.).

Доля новых электромобилей выросла с 16,9% до 21,4%. Nissan Leaf и e-Golf – традиционно востребованные в Украине автомобили (преимущественно б/у). Однако в тройку попал новый кроссовер VW ID.4 – его импорт в последнее время сильно увеличился из Китая. Официально немецкий бренд эту модель в нашей стране не продает.

Самые популярные бренды электрокаров:

Volkswagen (3896 шт.); Tesla (2916 шт.); Nissan (2594 шт.); Honda (1232 шт.); Renault (811 шт.).

Как рассказывал OBOZREVATEL, популярный в нашей стране известный электромобиль приятно удивил запасом хода.