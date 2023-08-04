Популярный в Украине электрокар VW приятно удивил запасом хода

Эксперты выяснили, что электромобиль VW при определенных погодных условиях может сильно порадовать запасом хода. Кроссовер Volkswagen ID.4 – один из наиболее популярных электрокаров в Украине, поэтому нам полезно об этом узнать.

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Авторы исследования Consumer Reports проверили несколько востребованных современных электрокаров на предмет соответствия реального запаса хода в разных погодных условиях официальному. Оказалось, что Volkswagen ID.4 в действительности способен проехать даже больше.

Заявленная цифра – 386 км. В теплую погоду автомобиль проезжает больше – 412 км. Если на улице немного холодает, пробег снижается до 360 км, а в откровенно холодную погоду запас хода падает до 273 км. Для сравнения, Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5 в любых условиях справились хуже, чем заявлено производителем.

В целом результаты показали, что электромобили наиболее близки к паспортным показателям запаса хода именно в теплую погоду. VW ID.4 и вовсе их превзошел. Это значит, что идеальная рабочая температура для батарей достигается в теплую погоду (но не в жаркую!).

В свою очередь, при снижении температуры, особенно когда погода действительно холодная, запас хода сильно снижается – батарея теряет эффективность.

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