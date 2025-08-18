УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцы попались на низкие цены: продажи китайских авто опять выросли

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
84
Zeekr 001

Украинский рынок опять продемонстрировал рост продаж китайских авто, хотя спрос нельзя назвать постоянным. Тем не менее, на этот раз украинцы попались на низкие цены и сделаи свой выбор.

Видео дня

Машины из КНР известны как недорогие. Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины. Статистику приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных китайских машин в июле 2025 года. Украинцы купили 2072 китайских автомобиля. Спрос увеличился на 50% относительно 2024 года.

Volkswagen ID.Unyx

Самые популярные китайские автомобили в Украине:

  1. BYD Song Plus – 391 шт.;
  2. Honda e:NS1 – 206 шт.;
  3. Volkswagen ID.Unyx – 131 шт.;
  4. Zeekr 7X – 104 шт.;
  5. Audi Q4 e-tron – 89 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

  1. BYD Song Plus – 28 шт.;
  2. Audi Q4 e-tron – 27 шт.;
  3. BYD Sea Lion 07 – 24 шт.;
  4. Polestar 2 – 23 шт.;
  5. Zeekr 001 – 22 шт.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые популярные новые автомобили 2025 года.