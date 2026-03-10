Украинцы массово отказываются от самых дешевых машин
С наступлением 2026 года на рынке электромобилей в Украине наблюдается падение спроса. Ранее покупатели считали такие машины самыми дешевыми среди новых, но ситуация изменилась с возвращением НДС, от покупки этих авто начали отказываться.
Официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей. В основном такие автомобили завозят в страну сторонние продавцы. Статистику топ-10 бестселлеров приводит организация Укравтопром.
Появился список самых популярных EV в феврале 2026 года. Украинцы купили 1074 электромобилей. Спрос упал на 76% относительно прошлогоднего результата.
Самые популярные новые электрокары в Украине:
- BYD Sea Lion 06 – 16 шт.;
- Zeekr 001 – 13 шт.;
- BYD Leopard 3 – 13 шт.;
- Zeekr 7X – 11 шт.;
- Honda e:NP2 – 10 шт.
Самые популярные б/у электромобили в Украине:
- Tesla Model Y – 124 шт.;
- Tesla Model 3 – 117 шт.;
- Nissan Leaf – 114 шт.;
- Chevrolet Bolt – 59 шт.;
- Tesla Model S – 45 шт.
Ранее OBOZ.UA показывал очень дешевый электромобиль Toyota 2026 года.