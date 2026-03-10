Украинцы массово отказываются от самых дешевых машин

С наступлением 2026 года на рынке электромобилей в Украине наблюдается падение спроса. Ранее покупатели считали такие машины самыми дешевыми среди новых, но ситуация изменилась с возвращением НДС, от покупки этих авто начали отказываться.

Официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей. В основном такие автомобили завозят в страну сторонние продавцы. Статистику топ-10 бестселлеров приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных EV в феврале 2026 года. Украинцы купили 1074 электромобилей. Спрос упал на 76% относительно прошлогоднего результата.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

BYD Sea Lion 06 – 16 шт.; Zeekr 001 – 13 шт.; BYD Leopard 3 – 13 шт.; Zeekr 7X – 11 шт.; Honda e:NP2 – 10 шт.

Самые популярные б/у электромобили в Украине:

Tesla Model Y – 124 шт.; Tesla Model 3 – 117 шт.; Nissan Leaf – 114 шт.; Chevrolet Bolt – 59 шт.; Tesla Model S – 45 шт.

