Крупнее Camry: Toyota удивила низкой ценой нового седана. Фото

Новая модель Toyota bZ7 2026 года – современный автомобиль, который с удивительно низкой ценой оказался доступнее и крупнее седана Toyota Camry. При этом долгожданная машина получила электрическую силовую установку.

Большой 5,1-метровый седан Toyota bZ7 уже готов к выходу на рынок. Про автомобиль рассказывает Carscoops. Машину уже показали после официальной премьеры.

О модели Toyota bZ7 2026 года было известно заранее, и серийный седан почти полностью сохранил дизайн прототипа. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Новый электромобиль Toyota получил силовую установку мощностью 277 л.с. и запас хода до 700 км с максимальной батареей. Цена Toyota bZ7 – от 26 000 долларов.

Электрический седан Toyota особенно интересен по той причине, что японский производитель некоторое время назад скептично смотрел на классические батарейные EV. Но все равно работает в этом направлении и даже демонстрирует агрессивную ценовую политику.

