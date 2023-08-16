Украинцам больше нравятся доступные электрокары: статистика продаж

Опубликована статистика продаж электрокаров в Украине по регионам. Стало известно, что в нашей стране автомобилистам больше нравятся доступные модели. В лидерах рынка – всем хорошо известные недорогие авто на электротяге.

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Статистику о продажах приводит организация Укравтопром. В июле 2023 года украинцы купили более 100 000 автомобилей (новых и с пробегом). Из общего количества около 3,5 тысяч – электрические транспортные средства.

В первой тройке региональных рынков оказались Львовская область, Киев и Днепропетровская область. Известно, сколько экземпляров электрических машин купили за месяц в каждом регионе из списка.

В каких регионах Украины покупают больше электрокаров:

Львовская область – 470 шт.; Киев – 458 шт.; Днепропетровская область – 286 шт.; Киевская область – 242 шт.; Винницкая область – 214 шт.

Самые популярные электромобили в регионах Украины:

Киев – Volkswagen e-Golf; Львовская область – Volkswagen e-Golf; Днепропетровская область – Nissan Leaf; Винницкая область – Nissan Leaf; Киевская область – Tesla Model 3.

Самым востребованным новым электрокаром в Украине является кроссовер Volkswagen ID.4. Официально в нашей стране он не продается, но машину активно ввозят из других стран, в особенности из Китая.

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