Самый дешевый электромобиль Mercedes показали на фото до премьеры

Mercedes готовит свой самый дешевый электромобиль, который в модельной линейке займет начальную позицию. Машину уже показали на фото до премьеры.

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Об этом сообщает Autocar. Интересно, что, по инсайдерской информации, новинка может получить имя Mercedes EQC. Хотя на данный момент так называется среднеразмерный кроссовер компании – первенец электрической линейки EQ.

Как бы там ни было, новый электрокар уже выехал на дорожные испытания, его показали на фото. Кузов, разумеется, оклеен камуфляжной пленкой, поэтому никаких деталей мы не видим. Разве что очевиден обтекаемый купеобразный силуэт с четырьмя дверями.

Известно, что электрическую модель построят на базе Mercedes CLA третьего поколения, который в данный момент готовят к премьере. Машина также проходит ходовые испытания.

Оба автомобиля построят на новой платформе Mercedes MMA. Это универсальная архитектура, которая подходит для электрокаров и машин с ДВС. При этом все новые модели компании, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, окажутся гибридами.

Непосредственно новый EQC получит множество новых технологий. Среди них – продвинутая батарея и мощная управляющая электроника, которые могут увеличить запас хода до 800 км. Премьера ожидается в 2024 году.

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