Украинский рынок завоевали неожиданные дешевые автомобили
Украинский авторынок продолжает движение вверх и демонстрирует уверенный рост. Вдобавок его завоевали неожиданные дешевые автомобили. Появилась свежая статистика продаж 2025 года.
Китайские автомобили знамениты самым низким качеством на рынке. А украинцы привыкли экономить, поэтому покупка ненадежной машины – не лучшая идея. Однако вопрос цены решает все – новые автомобили из КНР самые дешевые. Организация Укравтопром определила топ-10 бестселлеров.
В октябре 2025 года рынок новых машин превысил 7,8 тыс. экземпляров. Это на 14% больше в сравнении с сентябрем и на треть превышает прошлогодний результат.
Самые популярные автомобили в Украине:
- BYD (1199 шт.);
- Toyota (978 шт.);
- Volkswagen (856 шт.);
- Skoda (626 шт.);
- Renault (494 шт.);
- Hyundai (357 шт.);
- BMW (302 шт.);
- Audi (262 шт.);
- Zeekr (259 шт.);
- Nissan (196 шт.).
Кроме электрокаров BYD, в лидерах – известные производители доступных машин. В пятерку вошли Toyota, Volkswagen, Skoda, Renault.
В десятке лидируют BMW и Audi. Без премиальных брендов в рейтинге самых популярных машин в Украине не обойтись.
