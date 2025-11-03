Украинский рынок завоевали неожиданные дешевые автомобили

Украинский авторынок продолжает движение вверх и демонстрирует уверенный рост. Вдобавок его завоевали неожиданные дешевые автомобили. Появилась свежая статистика продаж 2025 года.

Китайские автомобили знамениты самым низким качеством на рынке. А украинцы привыкли экономить, поэтому покупка ненадежной машины – не лучшая идея. Однако вопрос цены решает все – новые автомобили из КНР самые дешевые. Организация Укравтопром определила топ-10 бестселлеров.

В октябре 2025 года рынок новых машин превысил 7,8 тыс. экземпляров. Это на 14% больше в сравнении с сентябрем и на треть превышает прошлогодний результат.

Самые популярные автомобили в Украине:

BYD (1199 шт.); Toyota (978 шт.); Volkswagen (856 шт.); Skoda (626 шт.); Renault (494 шт.); Hyundai (357 шт.); BMW (302 шт.); Audi (262 шт.); Zeekr (259 шт.); Nissan (196 шт.).

Кроме электрокаров BYD, в лидерах – известные производители доступных машин. В пятерку вошли Toyota, Volkswagen, Skoda, Renault.

В десятке лидируют BMW и Audi. Без премиальных брендов в рейтинге самых популярных машин в Украине не обойтись.

